Bennett geeft zijn kijk op conditie van tegenstander Sagan: "Dacht dat hij fitter werd, maar zag dat hij dipje had"

Sam Bennett had helemaal niet verwacht dat hij het groen zou dragen in deze Tour. Nu heeft de spurter van Deceuninck-Quick.Step zelfs uitzicht op de eindzege in het puntenklassement. Dan moet Bennett in de laatste week wel Sagan de baas blijven.

Daarom vroeg Wielerkrant aan Bennett welke indruk Peter Sagan hem geeft. "Ik denk dat hij even goed is als in het begin van de Tour. Op een bepaald punt dacht ik dat hij fitter aan het worden was in de loop van de etappe, maar in de vijftiende rit zag ik dat hij een dipje had toen hij wou aanvallen." Mogelijk een gevolg van de inspanningen daags voordien. "Toen Bora zaterdag zo hard voor hem reed, deed hem dat mogelijk pijn. Hij leek mij vermoeid. Maar hij heeft een ongelooflijke kracht. Ik ben zeker dat hij goed zal herstellen en er weer met energie tegenaan zal gaan. Peter is één van de besten van de wereld." Ik heb een mooie voorsprong Sagan zal alleszins straf uit de hoek moeten komen, wil hij Bennett nog van het groen in Parijs houden. "Ik heb een mooie voorsprong, maar die kan snel slinken. Het zal altijd een gevecht blijven."