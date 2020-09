Benoot sleept ereplaats in de wacht in Villard-de-Lans: "Positief voor na de Tour, bedoeling top te zijn op WK"

Zo'n rol diep in de finale had Tiesj Benoot nog niet kunnen spelen in deze Tour. Of het moest zijn in die rit waarin hij ten val kwam, maar door die crash droeg de inspanning toen niet tot aan de finish. Benoot is opgetogen over tot wat hij weer in staat is.

Bij Sunweb speelden ze het toch weer klaar om met drie in de ontsnapping te zitten. "We hadden eigenlijk enkel Nicolas Roche mee. Dan hoorden we vanuit de volgwagen dat we toch mochten blijven proberen. Ik heb dan samen met Casper Pedersen de sprong gemaakt. Er was wel een gat van al meer dan een minuut, denk ik. Het was een stevige inspanning, maar ik voelde mij echt goed." STAP VOORUIT GEZET NA RUSTDAG De positieve signalen waren dus zeker aanwezig. Op de col van eerste categorie moest Benoot wel passen. "Zoals verwacht kom ik op de langere hellingen nog wat te kort en heb ik nog wat last. Ik heb toch weer een stap vooruit gezet na de rustdag. Na een week de Tour had ik niet gedacht dat ik dit zou kunnen doen." Dat biedt toch mooie perspectieven. "Het is vooral positief voor na de Tour. Als ik zie welk verschil één rustdag kan maken, dan is het de bedoeling om top te zijn op het WK."