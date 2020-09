Bij Jumbo-Visma hebben ze lovende woorden voor Wout van Aert: "Hij is nog veelzijdiger dan we al dachten"

Van alle renners in het peloton, maakt Wout van Aert misschien wel het meeste indruk in de Tour de France. Ook bij Jumbo-Visma zijn ze onder indruk van onze landgenoot.

Mathieu Heijboer, Head of Performance, gaf meer uitleg bij Sporza over het fenomeen Wout van Aert. "Hij blijft ons op verschillende vlakken verrassen. Er zijn maar weinig talenten zoals hem in de wielersport", aldus Heijboer.

"Van Aert is nog veelzijdiger dan we al dachten. Zo wisten we wel dat hij kan sprinten en kan tijdrijden, maar nu kan hij ook ver in de Tour de France nog met de beste renners voorop blijven. We wisten dat hij kon klimmen, maar je moet het toch maar doen om het al zeker twee weken vol te houden in de Tour de France. Hij wil het ook in de laatste Tourweek volhouden, want hij voelt zich goed", legde Heijboer uit.