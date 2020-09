Egan Bernal trekt met een ander doel de laatste Tourweek in: "Misschien kan ik meespringen in de vlucht"

Egan Bernal zal de Tour de France niet opnieuw winnen dit jaar. De Colombiaan van Team INEOS moest eraf op de Grand Colombier en verloor daar heel wat minuten. Daardoor lijkt zelfs een podium ver weg.

Toch lijkt Egan Bernal niet onder de indruk te zijn van de gebeurtenissen. Hij was namelijk vrij relaxed op de tweede rustdag. "Ik kan mezelf niets verwijten. Ik heb in elke rit gevochten en ik heb mijn best gedaan", staat te lezen bij Sporza.

Nu heeft Bernal zijn doelen bijgesteld voor de laatste Tourweek. "Ik kan nu eens bidons gaan halen voor mijn ploegmaats en ik kan misschien eens meespringen in een vlucht, zonder dat ik aan het klassement moet denken."