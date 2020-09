Gisteren coronatesten in de Tour de France: wielerploegen wachten opnieuw in spanning af

Gisteren stond de tweede en meteen ook laatste rustdag op het programma in de Tour de France. Dit jaar worden er op de rustdagen coronatesten afgenomen bij de renners om te zien of iemand besmet zou zijn met het coronavirus.

Het wordt deze ochtend opnieuw bang afwachten voor de wielerploegen in de Tour de France. Als twee personen van dezelfde ploeg besmet zouden zijn met het coronavirus, wordt deze ploeg namelijk uit de Tour gezet.

Gisteren waren er opnieuw coronatesten bij de ploegen en vandaag worden voor de etappe de resultaten bekendgemaakt. Vorige week mochten alle renners in koers blijven, dus het is hopen dat het coronavirus ook nu buiten de koersbubbel is gebleven.