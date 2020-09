Lefevere maakt doel voor laatste Tourweek bekend en laat zich uit over Remco Evenepoel: "Zou dat liever hebben"

Patrick Lefevere heeft met Deceuninck - Quick-Step geen slechte twee weken achter de rug in de Tour de France. Ritzeges, een aantal dagen in het geel met Alaphilippe en (voorlopig) ook nog de groene trui met Bennett.

"Ons doel is nu - als we in Parijs geraken - met Sam Bennett de groene trui pakken in Parijs", is Lefevere duidelijk in gesprek met Sporza.

"Daar gaan we alles aan doen. Hij wordt steeds beter, al kan een slechte dag altijd. De sprinters hebben het niet makkelijk, maar we gaan het Sagan ook nog lastig maken zoals hij ons."

Evenepoel

Remco Evenepoel ziet ondertussen een leeftijdsgenoot (Pogacar) strijden voor eindwinst in de Tour de France. "En dus vraagt Remco zich uiteraard af of hij de Giro niet moet overslaan en meteen voor een Tour de France gaan."

"Ik zou toch liever hebben dat hij het eerst eens probeert in de Giro. Maar we moeten ook kijken naar het parcours. Dit jaar is het parcours van de Giro uitzonderlijk met 4 tijdritten, in de Tour is er nu maar één", wil hij nog niet té ver vooruit kijken.