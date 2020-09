Philippe Gilbert is de 'sympathiekste coureur' in Ronde van Luxemburg

Philippe Gilbert is in de prijzen gevallen. In de koers telt natuurlijk niet alleen het klassement, maar zijn er ook tal van nevenprijzen. Eentje daarvan is voor Gilbert in de Ronde van Luxemburg. Daar maakte Gilbert zijn wederoptreden.

De organisatie vindt het duidelijk schitterend dat Gilbert zo snel na zijn valpartij in de Ronde van Frankrijk opnieuw een koers kan betwisten en dat hij ook de Ronde van Luxemburg uitgekozen heeft voor zijn comeback. Dat op zich is al een prijsje waard. Philippe Gilbert heeft in Luxemburg immers de prijs gekregen voor 'sympathiekste coureur'. Een beloning voor zijn moed om zo snel te herstellen van zijn val en er meteen weer tegenaan te gaan in de koers. Een mooie erkenning die hem alleen maar kan aanzetten om snel weer naar zijn betere niveau toe te groeien. J'ai reçu le prix pour le "coureur le plus sympathique" pour mon courage de prendre le départ aujourd'hui.

Merci pour cette reconnaissance @skodatour! pic.twitter.com/rdVbR3izBF — PHILIPPE GILBERT (@PhilippeGilbert) September 15, 2020