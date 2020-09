Voorzichtig optimisme bij de groenetruidrager: "Voorlopig gaat het goed, maar de dingen kunnen veranderen"

Weer een dagje goed verteerd in de Tour voor de groene man van Deceuninck-Quick.Step. Weer een iets grotere kans dus dat Sam Bennett ook in Parijs in het groen staat. Het geloof in een goede afloop groeit, al blijft de Ier op zijn hoede.

De zestiende etappe naar Villard-de-Lans bracht hem niet in de problemen. "Het ging wel oké. Het was een lastige start, maar uiteindelijk was alles in orde. Hopelijk heb ik niet te veel energie verbruikt voor de volgende dagen. Eens de tussensprint achter de rug is, denk je al aan de volgende dag. Als je alles verbruikt op deze dag, ben je naar huis één van de twee volgende dagen. Zeker in deze zware Ronde van Frankrijk." BESLISSING PAS ZONDAG? Bennett ligt op koers om het puntenklassement te winnen, zo lijkt het. "Voorlopig gaat het goed, maar er ligt nog werk op de plank." Er komen natuurlijk nog wel zware dagen aan. "Vrijdag gaat het een gevecht zijn. Zoals het nu loopt, zal het strijd zijn tot zondag. Het zou fijn zijn om er zondag van te kunnen genieten, maar ik denk niet dat het zo zal zijn." Toch is er uitzicht op een goede afloop. "Ik word optimistischer, omdat de benen goed aanvoelden, maar dit is slechts één dag en de dingen kunnen veranderen."