Egan Bernal zal geen revanche op zichzelf kunnen nemen op het WK

De Tour is dit jaar vooral veel afzien voor Egan Bernal. Een succes is het allerminst. Wat rest er hem dan wel nog dit wielerseizoen. Het WK misschien? Toch niet, want van Bernal is er geen spoor in de selectie van Colombia.

Nochtans komen de klimmerstypes voor een keertje in aanmerking voor een hoge notering op het WK. Zwitserland was zeker iets voor hem geweest, maar ook in Imola moet hij wel wat kunnen uitrichten... Als hij in goede vorm steekt en dat is nu duidelijk niet het geval. KEUZE VOOR MANNEN IN VORM Daar hebben ze ook in zijn thuisland rekening mee gehouden. Daarom laten ze Bernal thuis en werd er gekozen voor renners die in de Tour beter presteren. Zoals Rigoberto Urán en Miguel Ángel López, momenteel nog in de top vijf. Ook ritwinnaar Daniel Felipe Martinez en Nairo Quintana gaan mee naar het WK. Ook de anderen in de selectie zijn stuk voor stuk mannen die bergop wel wat in hun mars hebben. Sergio Higuita, Harold Tejeda, Esteban Chaves en Sergio Henao maken de selectie compleet.

