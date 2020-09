Enkel gedetailleerd protocol lijkt nog publiek naar de cross te krijgen: "Het moet niet te veel meer tegenzitten"

De cross van Diegem zal in 2020 niet doorgaan. Een teken aan de wand. Mag het publiek op een volwaardige veldritkalender rekenen? Als ze er genoegen mee nemen om de cross op tv of via andere kanalen te volgen wel. De kans dat publiek op crossen zal worden toegelaten is echter klein.

Het positieve is dat organisatoren van vele veldritten hun editie wel willen laten doorgaan, in tegenstelling tot Diegem. Ze moeten zich dan wel aan de regels houden en dat betekent voorlopig niet meer dan 400 toeschouwers toelaten. Die plaatsen gaan naar sponsors en dus zal er geen betalend publiek toegelaten zijn.

Enkel een protocol zoals in het voetbal kan redding brengen. "Dat is een hele puzzel want dan moet je een aparte inkom en parking voorzien, sanitair en catering voor elke zone, je moet nadarhekken plaatsen en rekening houden met social distancing. Het is zoveel complexer dan gewoon je akker in stukken van 400 mensen opdelen", waarschuwt Christophe Impens van Golazo in HLN.

MISSION IMPOSSIBLE

Impens pleit er toch voor om de veldritwereld enige marge te gunnen. "Eigenlijk moet het protocol rond publiek wat soepeler, anders vrees ik dat het mission impossible wordt. Als mensen mogen rondlopen in pretparken of kermissen, waarom dan niet in een weide?"

Hoe bekijkt Flanders-Classics CEO Van Den Spiegel de toestand van de cross? "Gelukkig is er een goede tv-visibiliteit, maar het is niet zeker of alle bedrijven in deze tijden blijven investeren. Ze wikken en wegen elke euro. Het moet niet te veel meer tegenzitten, anders gaat de cross dit jaar een héél moeilijk jaar tegemoet."

Toch geldt ook voor hem niet enkel de financiële kant van de zaak. Flanders Classics denkt eveneens aan de veiligheid. "Het is niet de bedoeling om er de kantjes af te lopen. Je wil niet het event zijn waar het misloopt. We schuwen alle risico's."