Goedgemutste Bauke Mollema enkele dagen na polsbreuk en exit uit de Tour alweer op de fiets

Bauke Mollema ziet het allemaal nog wel zitten, ook al heeft hij in de Tour dan een polsbreuk opgelopen in de Tour. Zo is het moeilijk fietsen, maar zeker niet onmogelijk. Dat bewijst Mollema nu ook thuis, blijkt uit een tweet van de Nederlander.

Mollema heeft op Twitter laten blijken dat zijn valpartij en de exit uit de Tour zijn gemoed niet aangetast heeft. Zeker omdat hij weer kan doen wat hij het liefst doet: fietsen. "Terug op de fiets!" Veel duidelijker kan een tweet niet zijn. Met daarbij ook de bijbehorende afbeelding, waarop een goed geluimde Mollema te zien is die zijn duim opsteekt. Het gaat dus best goed. Wel draagt de klimmer van Trek-Segafredo een brace rond zijn pols. Het verdere herstel kan ingezet worden. Back on the bike! 👍 pic.twitter.com/2oJp83f1q7 — Bauke Mollema (@BaukeMollema) September 15, 2020