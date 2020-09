Jumbo-Visma maakt selectie bekend voor de Giro en rekent met Nederlander op eindwinst

Vanaf 3 oktober staat de Giro op het programma en Jumbo-Visma heeft haar selectie al bekendgemaakt. Zo start Steven Kruiswijk als kopman en zal Tony Martin opnieuw deelnemen aan een grote ronde.

In de Tour de France gaat het goed voor Jumbo-Visma en ook in de Giro willen ze successen boeken. Daarbij rekenen ze op Steven Kruiswijk. De Nederlander zal starten als kopman in de Ronde van Italië.

Steven Kruiswijk zal in de Giro onder meer steun krijgen van Tony Martin. De Duitser is er ook in de Tour de France al bij. Daarnaast zullen ook Koen Bouwman, Christoph Pfingsten, Tobias Foss, Chris Harper, Antwan Tolhoek en Jos van Emden te zien zijn in de Ronde van Italië.