Lacht Pogacar en/of Roglic op Col de la Loze, het monster van de Tour? Vooral uitkijken welke renner er doorzakt

Tadej Pogacar en Primoz Roglic zullen er met veel moed aan beginnen, aan die Col de la Loze. Zij zijn immers de twee renners die in een positie staan om de Tour te kunnen winnen. Maar de Col de la Loze, die gaat bij iedereen pijn doen. Het dak van de Tour kondigt zich aan.

Nuja, zijn Roglic en Pogacar eigenlijk wel de enige renners die uitzicht hebben op Tourwinst? De eerste zeven in het klassement staan nog altijd binnen 2'30" van de leider. Voor zij die nog het hoogste ambiëren en voor een stunt willen zorgen, is dit de dag om het te verwezenlijken. De tijd van het goochelen met minuten in de bergritten lijkt echter voorbij.

Toch ten opzichte van de sterke mannen. Renners die er doorzakken bergop, dat wel. Zoals Bernal, en in mindere mate Quintana. Pogacar schetste het op de persconferentie op de tweede rustdag al: je kan op de Col de la Loze seconden winnen, maar als je slecht bent, kun je misschien wel een halfuur verliezen.

GEVECHT VOOR DE ONTSNAPPING?

Uitkijken welke naam er voorin het klassement wegvalt na deze rit. Het is wel niet enkel die bevreesde slotklim die de renners voor de wielen krijgen. Om te beginnen ligt er na 45 kilometer een tussensprint, maar dan is de vroege vlucht misschien al weg. zeker aangezien er even voordien al een paar knikjes liggen. Tenzij het gevecht voor de ontsnapping langer duurt.

Dan kunnen Bennett en Sagan zich misschien nog eens opladen, vooraleer te maken dat ze op tijd binnenkomen. Na 88 kilometer begint het klauterwerk met de beklimming van de alom bekende Col de la Madeleine: 17 kilometer aan 8,1%. Durft één van de knechten van de kopmannen misschien hier al in de aanval gaan.

GEEN LANGE RIT

Met een totale afstand van 170 kilometer is het geen lange rit, maar wellicht zal het zoals zo vaak toch weer wachten zijn tot de slotklim eer de favorieten wat ondernemen. Als ze kunnen, want dit belooft zeker één van de grootste beproevingen te worden in deze Tour. En vooral ook belangrijk: de laatste kilometers zijn loodzwaar.

De Col de la Loze - overigens voor het eerst in de Tour, ASO vindt dus nog altijd nieuwe beklimmingen - is een klim buiten categorie van 21,5 kilometer. Dit belooft dus een lange inspanning te worden. Gemiddeld stijgingspercentage: 7,8%. Een maximumpiek van liefst 24%. Auch. De laatste vier kilometers schommelen nog allemaal tussen de 10%. Weinig kans dus om in het slot nog even op adem te komen.

VIJFDE HOOGSTE AANKOMSTPLAATS OOIT

Met een hoogte van 2304 meter is het de hoogste aankomstplaats ooit in de Tour. Hier moeten we dus wel een gevecht zien van man tegen man. Al willen we ook de verwachtingen temperen voor wie denkt dat Roglic en Pogacar met een demarrage hun grote concurrent op pakweg twee minuten zet. Grote verschillen worden niet geassocieerd met deze Tour. Tenzij iemand kraakt. Als dat ergens kan, dan wel op de Col de la Loze.