HERBELEEF : Lopez maakt zijn bijnaam 'Superman' helemaal waar op Col de la Loze, Roglic pakt tijd op Pogacar

De koninginnenrit in de Tour de France stond op het programma, met beklimmingen over de Madeleine en de Col de la Loze. De slotklim vormde het dak van de Tour. Herbeleef hier nog eens alle ontwikkelingen.

17u19: Lopez wint de etappe! Roglic komt als tweede over de streep en pakt een vijftiental seconden op Pogacar, de nummer drie van de rit. In het klassement gaat het verschil tussen nummers 1 en 2 ongeveer een minuut zijn in het voordeel van Roglic.

17u15: Lopez is er alleen vandoor, met een voorsprong van iets meer dan tien seconden. Roglic slaat op zijn beurt een kloof met Pogacar, maar die beperkt wel de schade. Kuss is weg.

17u10: Kuss en Lopez slaan een gaatje. Lopez neemt ook enkele meters op Kuss. Wat doen Pogacar en Roglic achter deze twee heren? Roglic zet aan zet Pogacar onder druk. Ze sluiten aan bij Kuss.

17u05: Na al dat werk van zijn ploeg is Landa toch niet goed genoeg. Ook Uran, de nummer drie in de stand, moet lossen. Net als Yates. Lopez komt met een versnelling, en dan is bijna iedereen weg. Enkel Mas en Porte klampen aan. Roglic heeft Kuss nog over. Ze hebben Carapaz nu bijna te pakken.

17u00: Op minder dan zes kilometer van de finish breidt Carapaz zijn voorsprong uit naar meer dan een halve minuut. Is die hier met een stunt bezig? Bij de klassementsmannen blijven er nog iets meer dan tien renners over. Geen Bahrein-man meer aan de kop. De La Cruz neemt over, leidt die in voor Pogacar? We zitten in de steile slotkilometers.

16u55: Op zeven kilometer van de aankomst nemen we in de groep Roglic afscheid van Wout van Aert. Het mag wel, na al wat hij deze Tour al heeft laten zien. Ook voor Bilbao is het werk gedaan. Enkel Caruso nu nog om een strook te doen en de aanval van Landa voor te bereiden.

16u50: Carapaz doet ook Izagirre kraken. De winnaar van de Giro van 2019 gaat solo verder, maar ver zijn de klassementsmannen niet. Daar past Guillaume Martin overigens. Nog een kleine 9 kilometer.

16u40: Bilbao heeft de kop genomen bij de favorieten en nu gaat het wat sneller. De eersten beginnen te lossen in deze groep. Onder druk van Carapaz moet Alaphilippe passen voorin. Die waait al snel terug tot bij de groep der favorieten en verderop. Die volgt op minder dan een minuut van de twee overgebleven leiders. Voor Alaphilippe is het enkel nog eigen tempo rijden.

16u15: Daar is ie dan, de Col de la Loze! Alaphilippe, Carapaz en Izagirre beginnen eraan met een voorsprong van iets meer dan twee minuten. Op welk plan broedt Landa in de groep der favorieten?

15u30: Carapaz is als eerste boven gekomen op de Madeleine. Pogacar doet dat in de groep der favorieten en komt zo virtueel in de bollen terecht. De enthousiaste youngster wil wel wat truien verzamelen, want hij draagt ook al de witte trui. Daniel Martin moet voorin lossen in de afdaling.

15u15: De vier leiders houden amper een voorsprong twee minuten over op de groep van de gele trui. De klassementsmannen gaan hoogst waarschijnlijk ook in aanmerking komen voor de ritzege, al is het afwachten wat er in de vallei gebeurt. Ook valt er een opgave te melden: Nieve heeft de Tour verlaten.

14u55: De inspanning van gisteren heeft Kämna danig vermoeid. De winnaar van rit zestien moet afhaken. In de groep der favorieten laat Landa zijn manschappen werken en gaat vooral Colbrelli aan de bak. De leiders hadden aan de voet een voorsprong van 6 minuten. Voor Quintana, die last heeft van netelroos, gaat het zelfs al te rap. Met hem gaan we helemaal geen rekening meer moeten houden in het klassement.

14u25: Er kondigt zich een nieuwe fase in de koers aan. De vijf leiders beginnen aan de Madeleine. Ter herinnering: dit is net als de slotklim een beklimming buiten categorie.

13u35: Aan de tussensprint was het het gekende recept in de strijd om groen. Bennett als rapste man, zijn ploegmaat Mørkøv die zich er tussen zet en dan pas Sagan. Die laatste heeft nu een achterstand van 45 punten op de groene trui. Impey heeft ondertussen begrepen dat zijn poging nergens toe leidt en laat zich inlopen door het peloton.

13u15: Er zijn er toch al vijf renners die wegrijden voorin. Alaphilippe, Daniel Martin, Gorka Izagirre, Carapaz en Kämna wagen het erop. De zes Belgen die nu eens mee zaten in de ontsnapping waaien terug tot in het peloton, samen met hun andere metgezellen. Impey gaat nog in de tegenaanval, maar zal wellicht niet bij de vijf leiders geraken.

13u: Zoals steeds is het in het begin van de etappe een gevecht om in de vroege vlucht te geraken. Dit kan mogelijk de dag worden waarop het Thomas De Gendt toch eens lukt om in de juiste ontsnapping te zitten. De renner van Lotto Soudal knalt er vandoor en rijdt toch een kloofje van twintig seconden op het peloton bij mekaar.

Er komt ook een tegenaanval, met onder andere de Belgen Van Avermaet, Naesen, Stuyven, Declercq en Van Asbroeck die meeschuiven. Ook Alaphilippe is van de partij. Net als Kämna en Carapaz, de nummers 1 en 2 uit de vorige etappe. Het gaat om een groep van een twintigtal renners die De Gendt vervoegt.