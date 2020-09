Neoprof van Deceuninck-Quick.Step slaat dubbelslag in korte tijdrit in Ronde van Slovakije

Deceuninck-Quick.Step won vorig jaar de Ronde van Slovakije met Yves Lampaert. Het kan het nu misschien eens proberen met een andere renner. Een ritzege heeft Jannik Steimle alvast beet. De Duitser was de sterkste in de korte tijdrit in Žilina.

Op de eerste dag van de Ronde van Slovakije was er al een etappe in lijn gereden, rit 1a. Die werd gewonnen door Martin Laas van Bora-Hansgrohe. De deelnemers moesten dus ook nog hun tijdritfiets van stal halen voor een korte race tegen de klok van 7,1 kilometer. LAMPAERT NOG NET IN TOP TIEN Daarin presteerde Jannik Steimle veruit het best. Hij zette zijn landgenoot Denz, de nummer twee in de rituitslag, op zes seconden. De derde in de tijdrit, de Noor Leknessund, eindigde in dezelfde tijd als Denz. Lampaert werd negende op elf seconden van ploegmaat Steimle. Die laatste heeft overigens niet alleen deze etappe naar zijn hand gezet. Steimle is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.