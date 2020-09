Titelverdediger Egan Bernal geeft op in Tour de France

Het zat er al een beetje aan te komen: de Tour de France gaat verder zonder Egan Bernal. De winnaar van 2019 koerst niet verder in Frankrijk. Alle hoop op een goed klassement was reeds vervlogen, de ploeg haalt hem nu uit koers.

Egan Bernal was ook dit jaar één van de grote kanshebbers op de eindzege, maar zakte op de Grand Colombier volledig door het ijs. Van een snel herstel leek geen sprake te zijn: in de rit naar Villard-de-Lans kwam Bernal binnen in dezelfde groep als groene trui Sam Bennett.

Dat was al een mogelijk signaal dat richting een opgave wees. Bovendien zou de Colombiaan ook weer te maken hebben met rugklachten. Het lijkt zijn ploeg beter om de Tour te verlaten. "We hebben deze beslissing genomen in het belang van Egan", aldus Dave Brailsford.

JUISTE BESLISSING

"Dit is niet hoe ik mijn Ronde van Frankrijk wilde beëindigen, maar ik ga akkoord dat het de juiste beslissing is in de gegeven omstandigheden", zegt Bernal er zelf over. Door hem vroegtijdig uit de Tour te nemen, behoudt Ineos Grenadiers ook de optie om hem alsnog in te zetten in de Vuelta.