Dave Brailsford prikt keihard terug naar Bradley Wiggins na felle kritiek

Sinds de zege in de Tour de France in 2012 met Bradley Wiggins is Sky en later INEOS de toonaangevende formatie geweest in de Ronde van Frankrijk. Nu ligt dat anders en dat zorgt voor kritiek, die weergaloos wordt gepareerd.

Bradley Wiggins had ferme kritiek geuit op Dave Brailsford, de sterke man bij INEOS - Grenadiers. "Bij een voetbalploeg zou hij ontslagen zijn geweest", klonk het onder meer. Korrel zout Brailsford zelf reageert nu: "Uiteraard neem ik de verantwoordelijkheid als het minder zou zijn", is de sterke man duidelijk bij Sporza. "Maar we hebben de Tour de France de voorbije acht jaar zeven keer gewonnen. We gaan dit analyseren. De uitspraken van Bradley? Ik ken hem heel goed, je moet dat met een ferme korrel zou nemen. Volgende week zegt hij opnieuw iets anders."