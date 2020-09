"Kompany en Vandenhaute? Hoop dat ze gelijk hebben, maar vrees dat ze ongelijk hebben"

Roger Van Den Stock heeft een buitenverblijf in de buurt van Méribel, de plaats waar het circus op woensdag losbarstte in de Tour de France. En de gewezen sterke man van Anderlecht had een paar scherpe meningen.

"Ik heb altijd gezegd dat de Tour de France zou beslist worden op de Col de la Loze", aldus de man van de streek. Van den Stock heeft een buitenverblijf in de buurt van Méribel en ziet heel graag wielrennen. "Als je het vergelijkt met voetbal, dan zijn ze in de voetballerij veel te verwend." Jeugd is fantastisch, maar ... "Ik volg Anderlecht natuurlijk nog wel en ik ben blij als ze winnen. Ze spelen redelijk goed en ze verloren nog niet. Of ik vertrouwen heb in Kompany en Vandenhaute? Ik zal geen antwoord geven", klonk het bij Sporza. "Ik hoop dat ze gelijk hebben, maar ik denk dat ze ongelijk hebben." "De jeugd is fantastisch in Anderlecht, maar ze laten hem ook gaan. Ik hoop dat Doku, Dimata, Verschaeren en co vijf jaren blijven, maar ik zie dat niet gebeuren. Het is meer en meer business geworden." Ook de vrouw van Van den Stock was duidelijk: "Het doet ons pijn om te zien dat de club op zo'n korte tijd zo hard achteruit is gegaan."