Lotte Kopecky rijdt ferme resultaten, maar zege blijft uit: "Voel me zoals Greg Van Avermaet"

Lotte Kopecky is met straffe prestaties bezig in de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen is dat.

De voorbije dagen eindigde ze al eens tweede en eens derde in de Giro Rosa en moet het voorlopig vooral afleggen tegen Marianne Vos in de massasprints. "Het gevoel is dubbel wat mij betreft", analyseert Kopecky haar prestaties tot nu toe bij Sporza. "Het knaagt dat de zege uitblijft." Geen WK, wél BK "Ik voel me zoals Greg Van Avermaet een paar jaar geleden, die toen ook niet won ook al had hij heel veel mooie resultaten. Ik hoop dat ik toch nog een skan winnen in de toekomst en dat ik dan vertrokken ben." Kopecky heeft haar programma ondertussen uitgestippeld: "Na vrijdag stap ik uit de Giro, want de twee laatste bergritten zijn niks voor mij en een dag extra rust is meegenomen voor het BK. Het WK? Dat parcours is niks voor mij."