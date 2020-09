Nieuw-Zeelander van Mitchelton-Scott heeft de Coppa Sabatini op zijn naam gezet

Vandaag stond de Coppa Sabatini op het programma en de wedstrijd werd gewonnen door de Nieuw-Zeelander Dion Smith. De renner van Mitchelton-Scott was in een kleine sprint bergop sneller dan Andrea Pasqualon en Alexandr Riabushenko.

De Coppa Sabatini zou vandaag eindigen met een sprint na een korte klim van één kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5%. Andrea Pasqualon was één van de favorieten, maar de Italiaan van Circus - Wanty Gobert moest nipt de duimen leggen en zou op de tweede plaats eindigen.

De zege was namelijk voor een ex-ploegmaat van Pasqualon, want Dion Smith trok aan het langste eind. De Nieuw-Zeelander reed vroeger nog voor Circus - Wanty Gobert. De derde plaats was weggelegd voor Alexandr Riabushenko.