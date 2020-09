Roger Van den Stock laat zich uit over Evenepoel: "Heeft alles in zich om winnaar te zijn van gelijk welke Ronde"

Roger Van Den Stock zag als sterke man van Anderlecht ook ene Remco Evenepoel bij paars-wit passeren. Hij is vol vertrouwen over het jonkie.

"Ik had wat meer verwacht van Pogacar", analyseerde Roger van den Stock de koers op de Col de la Loze - waarop hij een buitenverblijf heeft. "Maar Roglic en zeker Lopez zijn heel sterk naar boven geklommen."

Van Den Stock had ook straffe woorden over Evenepoel - een ex-speler van Anderlecht - in petto tijdens Vive le Vélo: "Ik denk dat hij ooit de Tour de France kan winnen."

"We zouden fier zijn dat een ex-speler van Anderlecht dat zou doen. We mogen blij zijn dat hij dat pad heeft gekozen. Hij heeft alles voor een winnaar te zijn, van n'importe welke Tour."