Volgens Thomas Voeckler is Frankrijk geen favoriet om het WK wielrennen te winnen: "Hij is nog niet 100%"

Thomas Voeckler, tegenwoordig actief als bondscoach van de Franse wielerploeg, ziet zijn ploeg als een outsider voor het WK wielrennen. Volgens de Fransman heeft Thibaut Pinot het moeilijk in de Tour de France en is Alaphilippe nog niet 100%.

Bij Frankrijk hadden ze normaal gezien met grote verwachtingen gestart aan het WK wielrennen. Met Pinot, Bardet en Alaphilippe hadden ze namelijk drie sterke kopmannen. Thomas Voeckler gaf in een interview bij L'équipe echter mee dat hij zijn land als een outsider ziet.

"Als we in Zwitserland met Pinot, Bardet en Alaphilippe konden starten, waren we uiteraard favoriet, maar nu ligt het anders. Pinot heeft het moeilijk in de Tour, Bardet heeft opgegeven en Alaphilippe is nog geen 100%. Alaphilippe heeft wel nog een week de tijd in de Tour om sterker te worden", aldus Voeckler.

Volgens Voeckler wordt de wedstrijd in Imola anders dan wat het normaal was geweest in Zwitserland. "Het is niet echt een parcours voor klimmers. Punchers die kunnen klimmen gaan hier meer tot hun recht kunnen komen."