De strijd om de bollentrui: Carapaz vs Pogacar: 2 punten verschil, nog 12 uit te delen

De tijdrit richting La Planche des Belles Filles beloofde een strijd te worden om de winnaar van de Ronde van Frankrijk te bepalen. Maar het lijkt erop dat de Vogezencol zal beslissen wie de bolletjestrui mee naar huis zal nemen.

Pogacar heeft zich erbij neergelegd dat de gele droom nagenoeg voorbij is. Maar de afgelopen dagen sprokkelde Pogacar ook heel wat punten vanuit de groep der favorieten. In totaal heeft de jonge Sloveen 72 bergpunten verzameld.

Maar de leider in het bergklassement is Richard Carapaz. De Ecuadoriaan van Ineos ging de voorbije drie dagen in de aanval in de Alpen na de opgave van Egan Bernal. Bij Ineos veranderden ze het geweer van schouder en met succes. Het algemene klassement is weg, maar donderdag won Kwiatkowski etappe 18 en Carapaz heeft 2 punten meer dan Pogacar in het bergklassement.

10 punten op La Planche

Vrijdag en zondag is er telkens één puntje te verdienen, de beslissing zal dus zaterdag tijdens de tijdrit op La Planche des Belles Filles moeten vallen want daar zijn 10 punten te verdienen.

En daar heeft Carapaz het voordeel tegenover Pogacar aangezien enkel de klimtijd op La Planche gemeten wordt. Carapaz moet zich niet meer bezighouden met het algemene klassement en kan het eerste gedeelte voor de klim rustig rijden terwijl Pogacar de hele tijdrit voluit zal moeten gaan om zijn tweede plaats te verdedigen.