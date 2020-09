Wil iemand de bolletjestrui wel? Donderdag is het D-day, maar het wordt niet makkelijk - sterke klassementsman deed statement op Madeleine

Wil iemand wel de bolletjestrui? Dat leek de voorbije dagen eens te meer de vraag. Op de Col de la Madeleine deed Pogacar een duidelijk statement. Maar hoe loopt het af? Er is nog veel mogelijk.

De komende dagen kunnen nog heel wat punten gewonnen worden in de Tour de France. De etappe van donderdag staat nog garant voor 47 punten.

Op vrijdag en zondag is er ook nog een puntje te pakken, maar het zwaartepunt ligt wel degelijk op donderdag. Al mogen ook de tien punten die nog tijdens de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles te rapen vallen niet uitgevlakt worden.

1. Pogacar 66

2. Roglic 63

3. Lopez 51

4. Cosnefroy 36

5. Rolland 36

6. Peters 32

7. Carapaz 32

8. Hirschi 31

9. Porte 28

10. Kämna 27

De volledige top-10 zou met een grote move meteen punten genoeg pakken om de bolletjestrui over te nemen. Ook daarbuiten zijn er nog een aantal kanshebbers, zoals Herrada (25 punten), Alaphilippe (25 punten) of Pacher (24 punten).

De top-3 uit het eindklassement staat echter momenteel in de top-3 van het bolletjesklassement. De manier waarop Pogacar de acht punten pakte op de Madeleine geeft alvast een teken van ambitie. Op La Planche des Belles Filles zullen de klassementsmannen ook bovenaan staan vermoedelijk. En dus zijn Carapaz en co haast verplicht om werkelijk alles te pakken donderdag - en dat is gezien het profiel geen sinecure.