Wow: team van Peter Sagan haalt jonge Belg in huis na mooie resultaten

Na enkele knappe resultaten de voorbije weken en maanden kon het niet uitblijven en nu is het ook officieel.

De 22-jarige Jordi Meeus heeft een droomtransfer beet. De renner van SEG Racing Academy maakt de overstap naar Bora-Hansgrohe.

Stap voorwaarts

Dat heeft het team van Peter Sagan & co zelf bekendgemaakt. Na alle knappe resultaten en onder meer enkele overwinningen in Tsjechië was het evident dat Meeus een stap zou kunnen maken.

"Ik ben klaar voor de volgende stap voorwaarts", aldus Meeus in een eerste reactie. "Dit maakt me heel erg gemotiveerd."