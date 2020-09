🎥 Tim Wellens en Aimé De Gendt in top vier, Italiaan boekt tweede ritzege in Ronde van Luxemburg

Tim Wellens moest de Tour missen wegens de gevolgen van een val, maar heeft in Luxemburg toch alweer eens kunnen meedoen voor de prijzen. Wellens werd vierde in de vierde etappe. Aimé De Gendt eindigde nog dichter. De overwinning was echter voor Diego Ulissi.