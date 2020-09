Anna van der Breggen neemt leiding over in Giro Rosa na tweede plaats in achtste rit

De Giro Rosa heeft een nieuwe leidster en het is opnieuw een Nederlandse. Anna van der Breggen heeft de koppositie in het klassement ingenomen. Sowieso moest er een nieuwe leidster komen nadat Annemiek van Vleuten haar pols brak. Van der Breggen kwam ook dicht bij de ritzege in de achtste rit.

Die ging dus wel naar een andere renster. Een korte etappe van iets meer dan 91 kilometer werd beslecht op een steile slotklim. Elisa Longo Borghini voelde zich bergop het best in haar sas. De Italiaanse, die Van Vleuten het vuur aan de schenen legde in het Europees Kampioenschap, klauterde naar de overwinning.

Anna van der Breggen werd tweede in de daguitslag en dat volstond om de leiding in het algemeen klassement over te nemen. De Nieuw-Zeelandse Mikayla Harvey van Équipe Paule Ka bereikte als derde de top. Met Uttrup Ludwig en Niewiadoma eindigden er nog bekende namen in de top vijf.