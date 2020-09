"Ik weet niet wat zeggen, ik denk dat ik droom", klinkt het bij 21-jarig wonderkind

Het wonder is geschied: Tadej Pogacar wint de Ronde van Frankrijk van 2020. Na een onwaarschijnlijke ontknoping op La Planche des Belles Filles reed hij bijna 2 minuten sneller dan Roglic in de afsluitende tijdrit.

"Ik geloof het eigenlijk nog niet", zegt Pogacar in het flashinterview. "Ik denk dat ik droom. Ik wil iedereen bedanken van het team", klinkt het.

Waarop de Franse journalist hem onderbrak. "Maar dit was een individuele tijdrit. Dit was jij, helemaal alleen!", maar daar wil Pogacar niet van weten. "Nee ik heb dit niet alleen gedaan. We hebben met de hele ploeg en het management de tijdrit verkend. Ik kende elke bocht, elke meter van het parcours..."

Geen radio

Onderweg werd het snel duidelijk dat Pogacar sneller was dan Roglic. Aan de voet van de klim was het verschil 21 seconden. Vanaf dan werd er met de seconden gegoocheld. "Ik wist niet hoeveel het verschil was. Er was te veel lawaai van de fans op de berg dus ik wist van niets", beschrijft Pogacar de omstandigheden.