Merckx weet hoe speciaal WK in eigen land is: "Van Aert is dé man van de Tour, 50% kans op Belg als titelverdediger"

Op de voorstelling van het WK-parcours heel wat bekende genodigden. Eddy Merckx was natuurlijk de hoogste gast, zelf tijdens zijn actieve wielerloopbaan goed voor drie wereldtitels. Dat er een WK komt langs gebieden die hij maar al te goed kent, kan hij maar al te zeer appreciëren.

"Ik hoop dat er een prachtig WK plaatsvindt", uit Merckx zijn wens. "In de startplaats Antwerpen heb ik heel veel gefietst, aan het Sportpaleis. In de regio rond Leuven ben ik bijna geboren. In het Hageland heb ik ook heel veel gefietst en ik kan u zeggen dat het daar heel selectief kan zijn. Het WK 2021, daar wil ik zeker bij zijn."

VAN AERT DE MAN VAN DE TOUR

Want dat kan wel eens een WK worden met een Belg als titelverdediger. Dat moet dan Wout van Aert worden. "Wat Wout van Aert in de Tour heeft laten zien, is ongelooflijk. Voor mij is hij dé man van de Tour. Er wordt nu over gesproken of hij een grote ronde kan winnen. Dan moet je het wel op alle bergen doen in het hooggebergte."

Wat dat betreft dus voorbehoud. Als Van Aert zijn huidig vormpeil doortrekt op het WK, zijn we al lang tevreden. Hoe groot is de kans dat zich volgend jaar in Antwerpen een Belg als titelverdediger meldt? "Vijftig procent. De anderen rijden ook nog mee, hé."

SPECIALE BELEVING

Het WK van 2021 moet in elk geval een unieke ervaring worden voor alle Belgische renners. "Zelf heb ik één WK in eigen land gereden. In Zolder, maar dat was mijn parcours niet. Het is een speciale beleving om voor eigen publiek te rijden. Zeker in een WK is dat iets voor de geschiedenis, dat gebeurt maar zelden. Dat is prachtig, ook voor de supporters."