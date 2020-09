🎥 Thibau Nys is boegbeeld van campagne tegen pesten: "Iedereen verdient respect"

Thibau Nys is op zijn zeventiende met al zijn prestaties in de cross voor de jongere generatie. Met het nieuwe schooljaar dat nu enkele weken onderweg is, komt hij op voor kinderen die gepest worden. Om mee pesterijen een halt toe te roepen, roept hij op tot meer vriendschap en eigenheid.

Nys is het boegbeeld van de campagne tegen pesten van Awel en Cartoon Network. Awel biedt een luisterend oor aan kinderen en jongeren die gepest worden. Op Cartoon Network zal de reclamespot van de campagne verschillende keren per dag uitgezonden wordden. "Fietsen is geweldig, maar ik krijg soms ook negatieve reacties. Ik weet dus maar al te goed hoe het voelt om gepest te worden. Pesten gebeurt nog al te vaak, en kan iedereen overkomen, en dat moet stoppen. Iedereen verdient respect", zegt Nys. Ook een belangrijke boodschap is gericht aan zij die het slachtoffer zijn van pesterijen. "Laat bovendien van je horen als je uitgesloten of gepest wordt. Vertel het aan een vriend, familielid of leerkracht."