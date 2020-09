Thomas De Gendt laat Vuelta voor wat het is en wil Giro rijden

Thomas De Gendt heeft aan zijn ploegleiding gevraagd om hem in te zetten tijdens de Giro d'Italia.

Normaal gezien zou Thomas De Gent op 20 oktober van start gaan in de Vuelta de Espana, maar de renner van Lotto-Soudal heeft een voorkeur voor de Giro.

Maar na een teleurstellende Tour de France hoopt De Gent nu toch zijn kans te gaan in de Giro d'Italia. "De eerste weken van de Tour de France had ik nog te veel last van mijn rug. Maar de laatste week had ik weer een goed gevoel in de benen."

"Ik wil in de Giro verdergaan op dat elan", vertelt De Gendt aan Het Nieuwsblad. De Gendt wist in de Ronde van Italië al eens een rit te winnen. Dat deed hij op de Passo dello Stelvio.