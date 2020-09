Dries De Bondt zes jaar na zijn kunstmatige coma Belgisch kampioen: "Ik besloot door te zetten en twijfelde niet meer"

Zo, die past hem als gegoten, die Belgische tricolore. Dries De Bondt is een verrassende, maar wel een verdiende winnaar van het Belgisch Kampioenschap. De renner van Alpecin-Fenix rook zijn kans in de finale en miste zijn afspraak met de geschiedenis niet.

Dat een kampioenschap altijd een aparte wedstrijd is, is nu nog maar eens bewezen. "Het was een speciale koers. Eigenlijk zijn we voorop geraakt zonder te moeten aanvallen. Van alle sterke blokken was er iemand mee, dus wisten ze in het peloton niet wat doen."

Het was wel zaak om zorgzaam met de krachten om te springen. "We wisten dat we niet veel energie zouden verspillen als we rustig zouden ronddraaien. Ik hoorde dat in het peloton alles opgesoupeerd geraakte en de kopmannen zelf aan de bak moesten. Ik sprak met Otto Vergaerde af dat hij Serry volgde en ik Keisse."

Toch waren de rollen plots omgekeerd toen De Bondt in de finale achter Serry aanging: het beslissende moment. "Toen iedereen al wat op zijn tandvlees zat, wilde ik zelf aangaan. Serry viel toen aan en kwam ongelukkig ten val. Ik besloot om door te zetten, kreeg een gaatje en twijfelde niet meer."

De Bondt maakt nu ook kennis met de goede kant van de medaille, nadat hij enkele jaren geleden zijn deel van de miserie al had en zelfs twee weken in een kunstmatige coma lag. "Ik moet heel veel mensen bedanken", besefte de nieuwe nationale kampioen."