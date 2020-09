Geen ideale omstandigheden voor Van Avermaet voor BK: "Nu begint eigenlijk de vierde week van de Tour"

Amper twee dagen nadat Greg Van Avermaet de Champs-Élysées opreed stond hij in Halle aan de start van het Belgisch Kampioenschap. Voor de renners die uit de Tour komen is het geen evidentie om op het BK sterk voor de dag te komen. Ook niet voor Van Avermaet dus.

Eén dag zit er dus tussen het einde van de Tour en het BK. Wat heeft Van Avermaet maandag zoal gedaan? "Naar huis gereden, want ik zat nog in Parijs. Ik ben mijn kinderen gaan ophalen aan school en dan ben ik weer vertrokken."

Veel moeite dus om aan de start van een BK te komen. "Het is niet ideaal. We zullen het op de best mogelijke manier aanpakken." Je moet die ene dag beschouwen als een rustdag en nu begint eigenlijk de vierde week van de Tour."

VALLEN EERSTE UREN MEE OF TEGEN?

Er wordt wel eens gezegd dat in de eerste wedstrijd na de Tour de benen heel zwaar aanvoelen in de eerste uren. Van Avermaet hoopt op het beste. "Het kan mee of tegenvallen. Eens je er doorkomt, moet er zeker nog iets mogelijk zijn."

GEEN GROENE TRUI MEER

In de Tour deden de Belgische vrijbuiters al eens hun beklag over de impact van de strijd om groen aan de Tour. Daar moeten ze zich nu geen zorgen meer over maken. Dat gaat niet veel veranderen. Hier zal het ook snel gaan en er zullen renners zijn die goed voorbereid zijn om het BK wielrennen aan te vatten."