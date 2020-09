Hoopgevend nieuws na aanrijding tourwinnaar: "Hij stelt het naar omstandigheden goed"

Zondag werd hij aangereden in Parijs en met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Even zag het er slecht uit, maar de berichten zijn nu zeer hoopgevend.

Joop Zoetemelk won de Tour de France van 1980 en woont al sinds jaar en dag in het land. Zondag werd hij in Parijs aangereden door een auto.

Hoopgevend

Daardoor moest hij met een helikopter worden overgevlogen naar het ziekenhuis en er ook worden geopereerd aan armen en een been.

Zijn vrouw liet alvast weten dat alles min of meer goed gaat met Joop: "Naar omstandigheden stelt hij het goed", klonk het onder meer bij De Telegraaf. "Er is geen orgaan- of hersenschade."