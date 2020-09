Jan Bakelants grijpt net naast podium en blijft toch met wat frustratie achter: "Kon niet op de verrassing spelen"

Jan Bakelants was in de Ronde van Luxemburg al goed op dreef met enkele mooie ereplaatsen. Het mocht dus niet verbazen dat hij op het BK één van de aanvalslustigen was. Alle medevluchters eraf rijden was echter te veel gevraagd en uiteindelijk viel Bakelants net naast het podium.

De Muur was één van de unieke uitdagingen op weg naar Anzegem en daar moest Bakelants dus ook op de afspraak zijn. "Het was een vreemd wedstrijdverloop, met een snelle start. Op de Muur van Geraardsbergen was er een eerste stevige versnelling en het tempo is niet afgezwakt tot we op de lokale ronde toekwamen. Alle ploegen waren attent en wilden absoluut in de ontsnapping mee zijn."

VEEL MOEITE

Zo had Bakelants ook begrepen dat het moment was gekomen om mee te springen. Er kwam dan wel nog een inhaalrace aan te pas. "Ik voelde dat ook dat er waarschijnlijk een belangrijke kopgroep weg zou rijden. Het heeft me veel moeite gekost om de kloof te overbruggen naar de 19 renners die bij het binnenrijden van Anzegem ontsnapt waren, maar het leek er op dat deze vlucht een grote kans op slagen had."

Met zijn palmares was de 34-jarige renner één van de meest klinkende namen in de vlucht. "Op dit glooiende parcours voelde ik me in de kopgroep geviseerd. Nadat ik in de finale ten aanval trok, reden er zes andere renners weg. Xandro Meurisse heeft zich opgeofferd, vooraleer Serry en De Bondt op hun beurt gingen."

LAATSTE KEER TIEGEMBERG

Vervolgens was het ridder of mis op de laatste helling van de dag. "Bij de laatste passage over de Tiegemberg deed ik een laatste poging, maar helaas kon ik op dit parcours niet op de verrassing spelen." Al bij al hebben ze bij Circus-Wanty Gobert wel van zich doen spreken op dit BK. "Een goede koers van het team, maar helaas toch wat frustratie omdat ik het podium mis."