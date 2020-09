HERBELEEF: Merlier opgevolgd door verrassende Dries De Bondt als Belgisch kampioen, DQS pakt zilver en brons

Tim Merlier vertrok in zijn gewone trui van Alpecin-Fenix op het BK, want er stond een nieuwe nationale titel op het spel. Die was niet voor hem dit jaar, maar wel voor zijn ploegmaat Dries De Bondt. Herbeleef hier nog eens hoe het allemaal verliep.

FINISH!

Dries De Bondt steekt zijn handen in de lucht: hij is Belgisch kampioen! De troostprijzen zijn voor Deceuninck-Quick.Step: Keisse en Serry pakken respectievelijk zilver en brons.

1 KM TOT FINISH

In het achtervolgend groepje pareert Vergaerde elke aanval. Alpecin-Fenix speelt het ploegenspel perfect, De Bondt heeft gewonnen spel!

5 KM TOT FINISH

Dries De Bondt lijkt op weg om Belgisch kampioen te worden!

8KM TOT FINISH

Serry met een poging op kousen voeten... De Bondt gaat er achteraan. Wanneer Serry ten val komt, rijdt De Bondt plots op kop! Die moet het nu zien te houden tegen een vijftal achtervolgers.

12 KM TOT FINISH

Wallays, Serry, De Bondt en Van Poucke rijden weg. Meurisse haalt hen terug, in dienst van Bakelants.

15 KM TOT FINISH

De groep der favorieten mist de overtuiging om de kloof van twee minuten nog te dichten. Te veel teams hebben een mannetje voorin.

20 KM TOT FINISH

In de kopgroep komt het tot een hergroepering. De winnaar lijkt wel vooraan te zitten, tenzij er nog een fameuze wending zit aan te komen.

25 KM TOT FINISH

Bakelants voert een schifting door. Uit het uitgedunde peloton zijn Van Gestel en Vanbilsen ondertussen weggereden.

30 KM TOT FINISH

De kloof tussen groep 1 en 2 loopt toch weer richting de twee minuten? Laten de favorieten zich verrassen op dit kampioenschap?

35 KM TOT FINISH

Het verschil bedraagt nog iets meer dan een minuut en dat zet Iljo Keisse voorin aan tot actie. Er zit wel wat punch achter zijn aanval. Is de renner van Deceuninck-Quick.Step ermee weg? Neen, ze halen hem toch weer terug.

40 KM TOT FINISH

Wat is er tot dusver allemaal gebeurd? Er is een ruime groep van een twintigtal renners weggereden, met daarbij onder andere Edward Theuns, die het in zo'n groep met een sprint zou kunnen afmaken. Ook goed vertegenwoordigd: Circus-Wanty Gobert, met renners als Bakelants, De Decker en Meurisse.

De kopgroep kreeg aardig wat minuten, tot Lotto Soudal aan het werken ging in het peloton. Redelijk snel bracht Lotto het verschil terug tot drie minuten, maar sindsdien gaat het trager, ook omdat er al wat mannetjes opgesoupeerd zijn. Dat is er ook aan te zien: het is nog maar een uitgedund peloton dat in de achtervolging is.

De grote namen beginnen zich ook stilaan te roeren. Dylan Teuns gooide een bommetje op de Tiegemberg, maar Vanmarcke & co konden zijn aanval wel pareren.