Ook Remco Evenepoel aanwezig op BK wielrennen: hij kwam zijn ploegmaats groeten

Deze middag staat het BK wielrennen op het programma bij de profs. Door de afwezigheid van Wout van Aert kunnen we al een favoriet schrappen, maar ook Remco Evenepoel is er uiteraard nog niet bij.

Er is een sterk deelnemersveld verschenen bij het BK wielrennen. Onder meer Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven, Sep Vanmarcke en Tim Merlier, de winnaar van vorig jaar, zullen onder elkaar moeten uitvechten wie een seizoen met de Belgische driekleur zal mogen rijden.

Remco Evenepoel is er uiteraard nog niet bij. De jonge Belg kwam in de Ronde van Lombardije zwaar ten val. Daarbij heeft hij een bekkenbreuk opgelopen. Evenepoel is echter wel aanwezig, want in een filmpje op Het Laatste Nieuws is te zien dat hij zijn ploegmaats kwam groeten en aanmoedigen.