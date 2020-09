Slovenië zakt met indrukwekkende selectie af naar het WK wielrennen

Binnen enkele dagen staat het WK wielrennen in Imola op het programma. Een land om naar uit te kijken is Slovenië, want de Slovenen trekken met een indrukwekkende selectie naar het WK.

Zo zullen Pogacar en Roglic deelnemen voor Slovenië aan het WK. De voorbije weken was het een mooi duel tussen de twee renners in de Tour de France. Uiteindelijk trok Pogacar aan het langste eind en moest Roglic tevreden zijn met de tweede plaats. Het is niet duidelijk wie de kopman zal zijn, maar Pogacar en Roglic kunne op heel wat sterke knechten rekenen. Volgens Het Laatste Nieuws zijn ook Luka Mezgec, Jan Polanc, Janez Brajkovic, Jan Tratnik, Luka Pibernik en Domen Novak van de partij.