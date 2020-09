Nairo Quintana neemt niet deel aan het WK

De dopingzaak rond Nairo Quintana heeft ervoor gezorgd dat de Colombiaan uit de WK-selectie is gezet.

Doordat het OCLEASP verdachte middelen aantrof in de hotelkamers van Arkéa-Samsic werden er al twee leden van het team in voorlopige hechtenis geplaatst. Het onderzoek richt zich tot Nairo Quintana, Dayer Quintana en Winner Anacona.

Schuldig of niet, Quintana blijft zelf alvast volhouden een zuiver geweten te hebben en is bereid zijn steun te verlenen aan het onderzoek.

Maar daar houdt de bondscoach van Colombia geen rekening mee. Quintana is uit de WK-selectie gezet en wordt vervangen door Cristian Camilo Muñoz van UAE Emirates.

Of Quintana er nu bij is of niet, met onder andere Uran, Angel Lopez, Felipe Martinez en Higuita zijn de Colombianen goed vertegenwoordigd op het WK.