Van de Tour de France naar het WK, Wout van Aert is vertrokken: "Heb mijn koffer zelfs niet leeggemaakt"

Wout van Aert reed zondag nog de laatste rit van de Tour de France, maar is nu alweer onderweg richting Imola, waar hij het WK zal rijden. De Belg is nog steeds optimistisch over zijn kansen.

Na drie weken Tour staat de volgende uitdaging alweer klaar voor Wout van Aert. Het WK op de weg en het WK tijdrijden. "Ik heb mijn koffers zelfs niet leeggemaakt", lacht van Aert op de luchthaven. Tijdens de Tour gaf van Aert al aan voor de wereldtitel te gaan en gezien zijn vorm dit seizoen zal hij tot een van de favorieten gerekend worden. "In principe maak ik minder kans tijdens de wegrit, maar ik kom wel net uit de Tour en heb dus al flink wat klimkilometers in de benen." "Maar eerst komt de tijdrit. Daar focus ik mij nu op. Ik heb een vrij rustige week gehad, maar in principe heb je daar weinig voorbereiding voor noidg. Kijk maar naar Rohan Dennis vorig jaar." Wout van Aert is aan de superseizoen bezig en wil dan ook nog graag die kers op de taart met een wereldtitel. "Ik leg mezelf veel druk op, maar ik ben het gewend om met veel druk om te moeten gaan. Al heb ik er sowieso al een sterk seizoen opzitten en gaat mijn seizoen niet ineens slecht zijn als ik niet win."