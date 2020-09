Campenaerts geeft Verbrugghe gelijk en acht zich beter voorbereid dan Tour-deelnemers: "1 en 2 is mogelijk"

In het tijdrijden maakt België op het WK een grote kans op één of meerdere medailles. Victor Campenaerts is weer goed op dreef in zijn specialiteit, dat heeft hij in de Tirreno nog eens onderstreept. Hij denkt dan ook een voordeel te hebben ten opzichte van de renners die de Tour reden.

Dat kwam aan bod tijdens een gesprek van Maarten Vangramberen dat uitgezonden werd tijdens Extra Time Koers. "Ik weet vrijwel zeker dat mijn voorbereiding ideaal is en beter dan die van de Tour-mannen. Ganna en Rohan Dennis hebben dezelfde voorbereiding als ik gehad. Onze voorbereiding is toch iets gestuurder, je hebt zeker de supercompensatie te pakken van de Tirreno." Voor zij die uit de Tour komen, zoals Wout van Aerts, is één iets van het allergrootste belang. "Als je de Tour uitkomt, moet je zien dat je niet stilvalt van zondag tot vrijdag. Je hunkert naar rust na 3 weken keihard koersen, stilvallen is dodelijk." De wegrit is altijd meer een kansspel Bondscoach Verbrugghe denkt dat België in het tijdrijden een betere kans maakt dan in de wegrit. "We hebben ook 2 pionnen die kans maken op een medaille. De wegrit is altijd meer een kansspel." Dus, goud en zilver voor België vrijdag? "Dat zou een heel mooi scenario zijn, maar ik denk dat het mogelijk is."