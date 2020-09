(Tussen)tijden van Wout en Tom Dumoulin in Tour zeggen niets voor WK: "Van Aert kan vorm nog aanhouden"

Wout van Aert is vrijdag één van de grote kanshebbers op WK-goud in de tijdrit, net als Tom Dumoulin. Die is deze keer geen ploegmaat, maar een concurrent. Dumoulin was in de tijdrit in de Tour sneller dan Van Aert, maar dat betekent niets met het oog op het WK.

Door de beklimming van La Planche des Belles Filles na 30 kilometer was de indeling toch anders dan die vrijdag zal zijn. "Tom wilde graag een vlakke race rijden", zegt Mathieu Heijboer van Jumbo-Visma in HLN. "Dat wil zeggen dat hij gedurende de hele tijdrit min of meer dezelfde vermogens wilde trappen. Dat zorgde ervoor dat zijn eerste 30 kilometer zeer sterk waren." Dumoulin zette Van Aert daar op 51 seconden, maar verloor heel wat terrein op de klim. "Dat was de bewuste keuze die Tom had gemaakt." Van Aert had geopteerd voor een heel andere aanpak. "Tot aan de voet van de klim reed hij niet op zijn limiet, maar net eronder. Om op die manier reserve in de tank te hebben om die laatste 16,5 à 17 minuten voluit te gaan. Dat lukte." Wout van Aert maakte zo opnieuw indruk. "Het was een enorme krachtexplosie. Zijn tijd op de Planche was enorm sterk. Alweer een grens verlegd." Van Aert én Dumoulin maken kans op een WK-medaille. "Ze zijn klaar voor een goed WK. Dumoulin heeft de laatste week van de Tour goed verteerd. Van Aert kan zijn vorm wel nog aanhouden. Al zal hij na het WK dringend moeten rusten en trainen, met het oog op de klassiekers."