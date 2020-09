Bondscoach Rik Verbrugghe laat zich uit over Wout van Aert en Victor Campenaerts: "Wout ziet er zeer fris uit voor iemand die uit de Tour komt"

Deze middag staat de WK-tijdrit op het programma bij de mannen. Voor ons land zullen Wout van Aert en Victor Campenaerts op zoek gaan naar medailles. Toch krijgen ze met onder meer Tom Dumoulin, Filippo Ganna en Rohan Dennis enkele lastige tegenstanders.

Rik Verbrugghe, de bondscoach, had een interview bij VTM Nieuws. Daar had hij het over Wout van Aert en Victor Campenaerts. "Voor iemand die uit de Tour de France komt, ziet Wout er nog zeer fris uit. Hij zal er dicht bij zijn als zijn benen meewillen", aldus Verbrugghe.

Toch heeft Campenaerts even veel kans volgens Verbrugghe om de wereldtitel binnen te halen. "Victor heeft een goede voorbereiding achter de rug. Hij is ook een specialist in het tijdrijden. Ik geef hem even veel kans als Wout om te winnen."