Nog een wijziging in Belgische damesploeg: Julie Van de Velde van Lotto Soudal laat verstek gaan voor WK-wegrit

Julie Van de Velde ziet het WK wielrennen aan zich voorbijgaan. De WK-wegrit komt er zaterdag al aan en toch dringt een wijziging zich nog op in de Belgische selectie. Belgian Cycling laat weten dat Van de Velde vervangen zal worden door Ann-Sophie Duyck.

Nadat donderdag de tijdrit werd betwist is het bij de vrouwen nu uitkijken naar de wegrit van zaterdag. België start daar niet met de allerhoogste ambities, maar van Julie Van de Velde werd wel gehoopt dat ze een heel eind zou kunnen geraken.

Daar komt nu niets van in huis. Van de Velde kampt immers met maagproblemen. In die mate dat ze af moet zeggen voor het WK wielrennen. Haar vervangster is dus Ann-Sophie Duyck, die vorig jaar op het BK na een voor haar doen matige prestatie in het tijdrijden wel sterk presteerde in de wegrit. Misschien kan ze dat nu herhalen op het internationale toneel.