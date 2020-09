Ondanks enkele nadelen wil Van Aert het beste maken van WK tijdrijden: "Niet achterstevoren op de fiets"

Na ingelicht te zijn door Victor Campenaerts en Rik Verbrugghe is Wout van Aert natuurlijk ook zelf een kijkje gaan nemen op het WK-parcours. Ook zondag op de weg mikt hij op het hoogste, maar eerst doet hij dat in de tijdrit. Al spreekt niet alles in zijn voordeel.

Bij diverse media blikte Wout van Aert vooruit naar het WK tijdrijden. Onder andere reageerde de Belgisch kampioen tijdrijden op een uitspraak van Victor Campenaerts. Volgens die laatste is Van Aert de te kloppen man. "Ik hoop dat hij gelijk heeft." Van Aert beschouwt zichzelf niet helemaal als de grote favoriet omdat er tussen de verschillende kanshebbers toch een grondig verschil is qua voorbereiding. "Het is een nadeel dat anderen die de Tour niet gereden hebben zich beter hebben kunnen voorbereiden", kaart Van Aert aan. AERODYNAMICA De houding op de tijdritfiets gedurende die 31 kilometer in en rond Imola zal cruciaal zijn om de best mogelijke tijd neer te zetten. "Mannen als Victor Campenaerts en Ganna hebben zijn de laatste jaren erg met de aerodynamica bezig geweest, ook daar ben ik het nadeel. Maar het is nu ook niet dat ik achterstevoren op de fiets zit."