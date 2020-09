Victor Campenaerts dicht Wout meeste kans toe op Tokio en op WK-triomf: "Wie Van Aert klopt, wordt wereldkampioen"

Victor Campenaerts zal zich weer tot in de puntjes voorbereid hebben. En dan moet hij hopen dat het genoeg is. Voor een medaille, liefst een gouden. In dat geval moet hij wel beter doen dan Wout van Aert, volgens hem de te kloppen man in de WK-tijdrit.

"Wout is fantastisch sterk", opent Victor Campenaerts in Het Laatste Nieuws de lofzang voor zijn landgenoot. "Zoals hij in de slottijdrit van de Tour presteerde, op een parcours dat zeker niet op zijn lijf geschreven is, dat toont toch dat hij hier wereldkampioen kan worden. Wie Van Aert klopt, wordt wereldkampioen."

Ik droom van de wereldtitel

Vorig jaar werd het WK tijdrijden voor Campenaerts letterlijk een tegenvaller. "Als je altijd moet terugdenken aan de mindere momenten, lijd je wellicht een heel depressief leven. Je verliest altijd meer dan je wint. Als ik terugdenk aan vorig jaar, denk ik toch aan het werelduurrecord dat ik brak." Met ambitie meldt hij zich dan ook in Imola. "Als ik niet op het podium sta, zal ik teleurgesteld zijn. Ik droom van de wereldtitel."

Het is meteen ook een mogelijke krachtmeting tussen Campenaerts en Van Aert in de strijd om het resterende ticket voor de Olympische Spelen in Tokio. "Ik ben daar realistisch in, Wout heeft veel betere papieren dan ik. Omdat er ook op de weg moet gereden worden, en omdat hij op papier een betere tijdrijder is dan ik."