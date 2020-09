Campenaerts deed niet mee voor medailles: "Ik reed een goede tijdrit"

Campenaerts eindigde op 52 seconden van winnaar Ganna, "Ik reed nochtans geen slechte tijdrit", zei Campenaerts achteraf bij Sporza. "De tijdrit was ook niet super, maar zeker niet slecht."

"Maar als je geen supertijdrit rijdt op een WK, sta je nooit op het podium. Ik had een goede dag maar geen superdag. Het moet allemaal wat meevallen en dat deed het niet vandaag. Er was veel wind in het begin en ik wist dat je hard moet starten. De laatste drie kilometer voor het tussenpunt heb ik toch wat gas moeten terugnemen", klinkt het.

Campenaerts was nogal kort in zijn antwoorden terwijl hij in voorbeschouwing meer goochelt met woorden. Teleurgesteld? "Ik ben natuurlijk niet supergelukkig, maar ook niet teleurgesteld. Ik heb het nergens echt laten liggen", besluit Campenaerts.

Also a very strong effort from @VCampenaerts as he finished 8th 👊



With two 🇧🇪 in top 8, can we conclude that we were the strongest nation overall? 😀#Imola2020 #BelgianCycling pic.twitter.com/L4Wld0lDlk