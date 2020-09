VOORBESCHOUWING: Van Aert en Campenaerts op zoek naar (gouden?) medaille op WK tijdrijden

Wout van Aert zit in de vorm van zijn leven en met Victor Campenaerts als specialist pur sang dient ook altijd rekening gehouden te worden. De Belgen hebben dus goede papieren om minstens een medaille te pakken in het WK tijdrijden. Als dat lukt, is ook de vraag: welke kleur heeft ze?

De mannen krijgen op en rond het Formule 1-circuit van Imola hetzelfde tijdritparcours als de vrouwen voorgeschoteld. Dat wil zeggen: het gaat op en af gedurende deze 31,7 kilometer. Bij de dames kon vooral in het tweede deel nog een groot verschil gemaakt worden. Zien we dat ook terug bij de heren elite of slaan de snelle starters hun slag?

In elk geval zal er voor de wereldtitel weer gekeken worden in de richting van Rohan Dennis. Pas derde in de tijdrit in de Tirreno, maar als tweevoudig wereldkampioen is de Australiër toch weer de te kloppen man. Ervaring, klasse, specialisatie: het spreekt allemaal in het voordeel van Dennis. Vorig jaar zette hij Evenepoel, de tweede sterkste man, op een minuut. Is Dennis momenteel even goed dan toen?

De titelverdediger zal zich toch niet permitteren om veel minder te zijn, want er staat wel een trosje uitdagers te trappelen. Na een hels jaar wist Tom Dumoulin richting het einde van de Tour weer aan te knopen met zijn beste niveau. Kwam in de tijdrit in de Tour vooral op het vlakke sterk voor de dag. Het gaat crescendo bij de Nederlander en dat omzetten in een wereldtitel zou voor hem een fantastische beloning zijn.

Of wie weet herhaalt een Italiaans talent het kunststukje dat hij onlangs opvoerde. De tijdritcapaciteiten van Filippo Ganna zijn nu wel al een paar jaar gekend, maar in de Tirreno leek hij een grote stap voorwaarts te hebben gezet. De Ineos-renner degradeerde daar de tegenstand, inclusief ploegmaat Dennis. Een voorteken dat er een wereldtitel zit aan te komen of is zo'n WK toch nog wat anders?

Wij hopen natuurlijk dat de overwinning in Belgische hoek te zoeken valt. Er komt maar geen verval op de supervorm van Van Aert. De Belgische kampioen tijdrijden testte de benen eens op La Planche des Belles Filles en mag nu zonder zonder zware col en met een andere indeling op een nog beter resultaat mikken.

Maar ook met Victor Campenaerts moeten ze rekening houden. Campenaerts zit na een val in Tsjechië duidelijk weer in een betere periode, met zijn tweede plaatsen op het BK en in San Benedetto del Tronto. In die laatste afspraak ging het wel slechts om een korte chrono. Misschien kan de aerodynamica van Campenaerts straks in Imola wel het verschil maken.

ONZE STERREN VOOR WK TIJDRIJDEN HEREN

***** Rohan Dennis

**** Tom Dumoulin - Filippo Ganna - Wout van Aert

*** Victor Campenaerts

** Geraint Thomas

* Kasper Asgreen - Rémi Cavagna - Stefan Küng