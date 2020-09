Eigen fout lag dan toch aan de basis van valpartij Chloé Dygert op WK tijdrijden

Dygert had het parcours vooraf meermaals tot in de puntjes verkend en toch vloog ze in die bewuste bocht over de vangrails. Al snel gonste het van de geruchten over een klapband vooraan of een tube die van het voorwiel was geraakt.

Dat blijkt niet het geval te zijn. Jim Miller van USA Cycling heeft bevestigd dat er geen sprake was van een lekke band of een ander mechanisch defect aan de fiets. Dat tweette wielerjournalist Neal Rogers. De fout lag dus bij Dygert zelf.

Confirmed with USA Cycling's Jim Miller that Dygert's TT crash was not due to puncture or other mechanical issue. She took corner too hot, in aerobars. "She had a speed wobble going into the turn and wasn’t able to regain control. There was not a mechanical issue." #Imola2020