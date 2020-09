Primoz Roglic valt niets te verwijten

Het stof is gaan liggen. De emotie ook. Vandaar het neerschrijven van deze beargumenteerde, maar voor sommigen misschien onpopulaire opinie: Primoz Roglic hoeft echt niet met alle zonden van Israël beladen te worden.

Na het WK wielrennen overheerste bij velen het gevoel dat Roglic in de finale meer had moeten doen voor Wout van Aert. Ten slotte had die laatste drie weken voor de nummer twee uit de Tour op kop gesleurd en verdiende die wel iets terug.

Primoz Roglic weet maar al te goed wat Wout van Aert allemaal voor hem gedaan heeft. In de loop van de Tour had Roglic meermaals lof voor Van Aert en vertelde hij graag wat voor een sterke renner die wel niet was. Op het WK zat Roglic aan het einde in een positie die hem geen uitzicht gaf op winst. Waarom zou hij Van Aert dan niet de overwinning gunnen? Daar is geen enkele reden voor.

Het hem gunnen en zich compleet pleuris rijden: dat is natuurlijk nog iets anders. Wie beeld per beeld goed geanalyseerd heeft uit de laatste zeventien kilometer van het WK, heeft kunnen vaststellen dat Roglic zijn deel van het werk gedaan heeft. Ook al kreeg wie naar de live-uitzending op televisie keek een andere indruk. Maar het is niet dat de anderen uit de groep ronddraaiden en Roglic aan het linkeballen was.

Dat Roglic de achtervolgende groep niet tot bij Alaphilippe gesleurd heeft, blijft een feit. De sprint van de Sloveen kwam er ook niet meer uit: hij werd laatste van het groepje. Terwijl de klassementsrenner wel over een behoorlijke sprint beschikt. Misschien meer bergop dan op het vlakke, maar dan nog. Een Fugslang moet hij in normale omstandigheden wel achter zich kunnen houden.

Dat dit niet lukte, wijst erop dat Roglic inderdaad op zijn limiet zat, zoals hij zelf en ook Van Aert verwoordde. Het behaalde resultaat voor Roglic: een zesde plaats. Betekent dat iets? Enkel een wereldtitel is van tel, en eventueel -maar ook al in mindere mate- zilver en brons. Dus neen. En ja, misschien wel. Want hoeveel Slovenen -het land telt ocharme 2 miljoen inwoners- kunnen zeggen dat ze bij de beste 6 waren op een WK?

Want hoe je het of draait of keert: een WK blijft een landenwedstrijd. Een concept waar veel analisten -hoe lang ze ook al mogen meedraaien in de koers- het blijkbaar moeilijk mee hebben. Het was naïef om te denken dat Roglic zich in die mate ging wegcijferen dat hij op minuten zou binnenkomen. Hij heeft zijn deel van het werk gedaan en dat volstond. Van Aert mag zeer fier zijn op zijn zilver. Hij was de beste, op één renner na.